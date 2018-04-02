Пол Райан оценил решение Чехии об экстрадиции в США Евгения Никулина

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан оценил решение чешского правительства об экстрадиции в США гражданина России Евгения Никулина, задержанного в Праге по подозрению в совершении хакерских атак. На своем профиле в Twitter Райан сообщил, что вопрос об экстрадиции Никулина в Соединенные Штаты стал ключевой темой в ходе переговоров в Праге на текущей неделе.

В соответствии с решением главы чешского Минюста Роберта Пеликана, Никулин был отправлен в Вашингтон специальным бортом в ночь с четверга на пятницу, 30 марта, и в тот же день предстал перед судом В Сан-Франциско. Россиянин заявил о своей невиновности в причастности к хакерским атакам. По мнению американских следователей, Никулин совершил хакерские атаки на социальные сети. Адвокат Е.Никулина утверждает, что данное дело является в США политически мотивированным.

Его выдачи требовала также Россия. По словам Роберта Пеликана, "ходатайство США о выдаче Е. Никулина американскому правосудию было покреплено более вескими доводами, нежели заявление России". Зампред комитета Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что «выдача Чехией гражданина РФ в Америку направлена на охлаждение отношений между Чехией и Россией». Водолацкий также отметил, что ЧР была обязана информировать о запланированной депортации Евгения Никулина российскую сторону.