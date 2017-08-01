Поймана пума, сбежавшая накануне из зоопарка

Катерина Айзпурвит
01-08-2017
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Как сообщила агентству ČTK пресс-секретарь полиции Марцела Пучеликова, пума по кличке Максик, сбежавшая из частного зоопарка в Зволе (район Прага-Запад), была обнаружена и поймана в поселке Враны-над-Влтавой. Семимесячное животное усыпили и отвезли хозяину. Никто из участвовавших в поимке хищника не пострадал. Ранее директор зоопарка заявлял, что животное не представляет опасности для человека. Он также проинформировал, что пума оказалась на свободе в результате того, что клетка была повреждена неизвестным злоумышленником.

 
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