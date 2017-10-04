Поголовье черных носорогов в зоопарке Двур-Кралове пополнилось

В одном из крупнейших в Европе зоопарков в городе Двур-Кралове у самки черного (в Чехии также называемого двурогим) носорога по имени Этоша во вторник родился детеныш. Речь идет о самке, и в общей сложности это – уже 45-й редкий черный носорог, появившийся на свет именно в этом зоопарке, – сообщила агентству ЧТК Андреа Ироушова, пресс-секретарь зоопарка – единственного в Чехии, где можно увидеть данный подвид.

Малыш весит 34 кг. В дворском зоопарке на сегодняшний день, таким образом, живут в целом уже 20 носорогов. Это самое большое поголовье носорогов, которое находится в европейских зоопарках.