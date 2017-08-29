Погода на среду, 30 августа

В среду, 30 августа, синоптики обещают ясную погоду. Возможна облачность, утром местами туман. Ночью температура воздуха составит от 8 до 12 °C. Днем – 23–27 °C. Слабый восточный и юго-восточный ветер 1–4 м/с.