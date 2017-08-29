Погода на среду, 30 августа

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В среду, 30 августа, синоптики обещают ясную погоду. Возможна
облачность, утром местами туман. Ночью температура воздуха составит от
8 до 12 °C. Днем – 23–27 °C. Слабый восточный и юго-восточный ветер 1–4 м/с.
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Путешествия чешского учителя ботаники. От Чикаго до Владивостока
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