Погода на пятницу, 15 сентября

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 15 сентября, в Чехии ожидается облачная погода, на севере страны возможен дождь. Ветер западный 3-7 м/с с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью от 6 до 10 °C, днем от 14 до 18 °C.