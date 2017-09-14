Погода на пятницу, 15 сентября

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По прогнозам синоптиков, в пятницу, 15 сентября, в Чехии ожидается
облачная погода, на севере страны возможен дождь. Ветер западный 3-7 м/с
с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью от 6 до 10 °C, днем от 14 до 18
°C.
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