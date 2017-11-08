Погода на 9 ноября

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В четверг 9 ноября, по прогнозу синоптиков, в Чехии будет пасмурно.
Ожидается слабый дождь. В горах на высоте более 1200 метров над уровнем
моря возможен снегопад.
Температура воздуха днем от 6 до 10°C. Ветер переменный, западный до 4 м/с.
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