Погода на 9 марта

В пятницу, 9 марта, в Чехии ожидается облачная погода, на большей части территории страны дожди. Ветер юго-западный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -1 – 3 °C, днем температура воздуха составит от 6 до 10 °C.