Погода на 9 марта

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В пятницу, 9 марта, в Чехии ожидается облачная погода, на большей части
территории страны дожди. Ветер юго-западный 2-6 м/с. Ночью столбик
термометра опустится до -1 – 3 °C, днем температура воздуха составит от 6
до 10 °C.
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