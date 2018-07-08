Погода на 9 июля

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По прогнозу синоптиков, в понедельник в Чехии ожидается переменная
облачность. На север и северо-востоке страны возможно сгущение
облачности и кратковременный дождь.
Температура воздуха днем от 24 до 28°C. Ветер северо-западный, северный 2-6
м/с.
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Письмо чешских сенаторов Владимиру Путину с призывом освободить Олега Сенцова
Государство обеспечит юридическую помощь малоимущим и беженцам
Права однополых пар – от партнерства к браку
Чешский флаг на ЧМ-2018 в России
Кирилл и Мефодий – апостолы алфавита
Чешский речной пейзаж в голландском стиле
Письмо чешских сенаторов Владимиру Путину с призывом освободить Олега Сенцова
На мельнице, где застыло время