Погода на 9 июля

По прогнозу синоптиков, в понедельник в Чехии ожидается переменная облачность. На север и северо-востоке страны возможно сгущение облачности и кратковременный дождь.

Температура воздуха днем от 24 до 28°C. Ветер северо-западный, северный 2-6 м/с.