Погода на 9 июля

Антон Каймаков
08-07-2018
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По прогнозу синоптиков, в понедельник в Чехии ожидается переменная облачность. На север и северо-востоке страны возможно сгущение облачности и кратковременный дождь.

Температура воздуха днем от 24 до 28°C. Ветер северо-западный, северный 2-6 м/с.

 
 
 
 
 
 
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