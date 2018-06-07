Погода на 8 июня

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В пятницу, 8 июня, в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь.
Ветер юго-восточный 2-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 12-16 °C,
днем температура воздуха составит от 26 до 30 °C.
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Цветочная «Марьянка» – окна с видом на шотландский пейзаж
Чешская «зарядка» будущего
За свободу Чехословакии в 1968 и украинских политзаключенных в 2018
Неравнодушная Прага – в поддержку Олега Сенцова
Аркадий Бабченко
Чешские врачи не спешат принимать украинцев в свой клуб
Польская рабочая виза не дает права на трудоустройство в Чехии
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