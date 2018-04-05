Погода на 6 апреля

Тимур Кашапов
05-04-2018
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В пятницу, 6 апреля, в Чехии ожидается ясная погода. Ветер северный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -1 – 3 °C, днем температура воздуха составит от 9 до 13 °C.

 
 
 
 
 
 
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