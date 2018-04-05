Погода на 6 апреля

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В пятницу, 6 апреля, в Чехии ожидается ясная погода. Ветер северный 2-6
м/с. Ночью столбик термометра опустится до -1 – 3 °C, днем температура
воздуха составит от 9 до 13 °C.
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На заброшенном заводе обнаружена видеозапись политического процесса против Рудольфа Сланского
Пражский зоопарк – ковчег для исчезающих видов
Чешский в Украине – спрос превышает предложение
Белорусская народная республика – ровесница Чехословакии
Глава Минобороны: Почему нашей кибербезопасностью занимается
сторонник Кремля?
Земана заподозрили в измене из-за «Новичка»
На повестке дня выдворение российских дипломатов из Чехии
Чехия высылает трех российских дипломатов