Погода на 5 января

Тимур Кашапов
04-01-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В пятницу, 5 января, в Чехии ожидается облачная погода с осадками. Ветер слабый западный, юго-западный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 1 – 5 °C, днем температура воздуха составит от 6 до 10 °C.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 