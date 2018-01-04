Погода на 5 января

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В пятницу, 5 января, в Чехии ожидается облачная погода с осадками. Ветер
слабый западный, юго-западный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра
опустится до 1 – 5 °C, днем температура воздуха составит от 6 до 10 °C.
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В русском плену: Киев – Мурманск – Баку
Чехия: самые обсуждаемые события 2017 г.
Чехию охватила «золотая лихорадка»
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прежде всего граждан ФРГ и РФ
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Елизавета Баварская – императрица, так и не выучившая чешский