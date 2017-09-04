Погода на 5 сентября

В понедельник, согласно прогнозу синоптиков, в Чехии будет облачно, к вечеру пасмурно. Возможен туман. В течение дня ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха от 17 до 21°C. Ветер северо-западный 2-6 м/с