Погода на 5 сентября

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В понедельник, согласно прогнозу синоптиков, в Чехии будет облачно, к
вечеру пасмурно. Возможен туман. В течение дня ожидается
кратковременный дождь. Температура воздуха от 17 до 21°C. Ветер
северо-западный 2-6 м/с
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Путешествия чешского учителя ботаники. От Чикаго до Владивостока
МИД Чешской Республики: новинки для иностранцев
За барахлишком - в Закупы!
Вторжение в Чехословакию в 1968-м. Фотографии с улиц Праги из архива
польского геолога
МИД Чешской Республики: новинки для иностранцев
1968-й глазами современных пражских русских
Проблемы посуточной аренды жилья
За свободу Чехословакии, за свободу Украины