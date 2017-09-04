Погода на 5 сентября

Антон Каймаков
04-09-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В понедельник, согласно прогнозу синоптиков, в Чехии будет облачно, к вечеру пасмурно. Возможен туман. В течение дня ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха от 17 до 21°C. Ветер северо-западный 2-6 м/с

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 