Погода на 5 ноября

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В воскресенье в Чехии будет пасмурно. В отдельных регионах утром туман.
В низинах возможен дождь, в горах снегопад.
Температура воздуха днем от 10 до 14°C, в горах около 7°C.
Ветер западный, северо-западный 2-6 м/с.
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