Погода на 5 ноября

В воскресенье в Чехии будет пасмурно. В отдельных регионах утром туман. В низинах возможен дождь, в горах снегопад.

Температура воздуха днем от 10 до 14°C, в горах около 7°C. Ветер западный, северо-западный 2-6 м/с.