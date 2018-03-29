Погода на 30 марта

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В пятницу, 30 марта, в Чехии ожидается переменная облачность, возможен
дождь. Ветер юго-восточный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до
-1 – 3 °C, днем температура воздуха составит от 9 до 13 °C.
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Прага. Мороз и ветер. Выборы президента России.
Пражский зоопарк – ковчег для исчезающих видов
Кибернетическая атака. Скорость нарастания убытков – 50 тысяч долларов в минуту
Суперпрезидентская Россия
Цветы и гобелены Пражского Града накануне весны
Манифестации за свободу чешского слова
Прага дороже Москвы
МИД сообщил об итогах вызова посла РФ из-за заявлений России о чешском
происхождении отравляющего вещества «новичок»