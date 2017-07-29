Погода на 30 июля

Антон Каймаков
29-07-2017
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В воскресенье в Чехии, как прогнозируют синоптики, ожидается переменная облачность. На юге страны возможны кратковременные осадки. Вечером в северо-восточных регионах возможны грозы. Температура воздуха днем от 28 до 32°C. Ветер южный 2-6 м/с.

 
 
 
 
 
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