В воскресенье в Чехии, как прогнозируют синоптики, ожидается переменная облачность. На юге страны возможны кратковременные осадки. Вечером в северо-восточных регионах возможны грозы. Температура воздуха днем от 28 до 32°C. Ветер южный 2-6 м/с.
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За два года на историческую родину вернулись сотни украинских чехов