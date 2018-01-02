Погода на 3 января

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В среду в Чехии, по прогнозу синоптиков, ожидается переменная
облачность. В течение дня дождь, в горах снегопад.
Температура воздуха днем от 2 до 9°C. Ветер южный, юго-западный 5-9 м/с,
порывы до 15-25 м/с. К вечеру изменение на западный ветер.
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В русском плену: Киев – Мурманск – Баку
Чехия: самые обсуждаемые события 2017 г.
Чехию охватила «золотая лихорадка»
Шампанское, каша и марципановый замок на столе богемского аристократа
Число украинцев, стремящихся работать в Чехии, постоянно растет
«Рыбовка» – любимая месса чешского Рождества
Рождественская Прага привлекает все больше иностранных туристов,
прежде всего граждан ФРГ и РФ
Прага – столица Рождества