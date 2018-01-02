Погода на 3 января

Антон Каймаков
02-01-2018
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В среду в Чехии, по прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. В течение дня дождь, в горах снегопад.

Температура воздуха днем от 2 до 9°C. Ветер южный, юго-западный 5-9 м/с, порывы до 15-25 м/с. К вечеру изменение на западный ветер.

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