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В понедельник, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода,
возможен дождь. Температура воздуха днем от 19 до 23°C, на юге Моравии до
25°C. Ветер северо-западный 2-6 м/с.
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