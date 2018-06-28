Погода на 29 июня

В пятницу, 29 июня, в Чехии ожидается облачная погода, на юге и северо-востоке страны возможен дождь. Ветер северный, северо-восточный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 12-16 °C, днем температура воздуха составит от 24 до 28 °C.
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Невольничий рынок в центре Праги. Флешмоб Amnesty International