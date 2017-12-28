Погода на 29 декабря

В пятницу, 29 декабря, в Чехии ожидается облачная погода. Ветер слабый, юго-восточный 1-4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -1 - +3 °C, днем температура воздуха составит от 5 до 9 °C.
Шампанское, каша и марципановый замок на столе богемского аристократа
Браки гомосексуальных граждан на повестке дня Палаты депутатов
Рождественская Прага привлекает все больше иностранных туристов, прежде всего граждан ФРГ и РФ
Прага – столица Рождества
Число украинцев, стремящихся работать в Чехии, постоянно растет