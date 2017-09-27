Погода на 28 сентября

Антон Каймаков
27-09-2017
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В четверг в Чешской Республике, по прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность, в части регионов – ясно. Утром возможен туман.

Температура воздуха в течение дня от 18 до 22°C. Слабый юго-восточный ветер 2-6 м/с.

 
 
 
 
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