Погода на 28 сентября

В четверг в Чешской Республике, по прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность, в части регионов – ясно. Утром возможен туман.

Температура воздуха в течение дня от 18 до 22°C. Слабый юго-восточный ветер 2-6 м/с.