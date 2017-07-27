В пятницу, 28 июля, в Чешской Республике ожидается облачная погода, местами дожди, в некоторых регионах возможны ливни. Ветер западный, юго-западный 3-7 м/с. Температура воздуха ночью составит от 11 до 15 °С, днем - от 20 до 24 °С.