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В пятницу, 28 июля, в Чешской Республике ожидается облачная погода,
местами дожди, в некоторых регионах возможны ливни. Ветер западный,
юго-западный 3-7 м/с. Температура воздуха ночью составит от 11 до 15 °С,
днем - от 20 до 24 °С.
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Чехия не желает быть страной второсортных продуктов
Иностранцы задолжали чешским больницам миллионы
Каникулы чешских детей в гнезде «Орленка»
Президент подписал поправку, ужесточающую закон об иностранцах
Буркини в Чехии не в моде
Иностранка заплатила за небольшую поездку в пражском такси более 6000
крон
Глава канцелярии президента ЧР лоббировал интересы чешской компании в
Киргизии
Иностранцы задолжали чешским больницам миллионы