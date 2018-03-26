Погода на 27 марта

По прогнозу синоптиков, вторник в Чехии будет облачным и дождливым. В горах возможен снегопад. Температура воздуха ночью от +2 до -2°C.

Днем воздух прогреется до 6-10°C. Ветер западный 2-6 м/с. К вечеру ветер изменится на юго-западный или южный.