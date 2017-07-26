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В грядущий четверг, согласно прогнозу синоптиков, в Чешской Республике
будет пасмурно. Ожидается дождь, в некоторых регионах возможны сильные
ливни. Температура воздуха днем от 18 до 22°С. Ветер западный,
северо-западный 2-6 м/с.
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Чехия не желает быть страной второсортных продуктов
Иностранцы задолжали чешским больницам миллионы
Каникулы чешских детей в гнезде «Орленка»
Президент подписал поправку, ужесточающую закон об иностранцах
Буркини в Чехии не в моде
Иностранка заплатила за небольшую поездку в пражском такси более 6000
крон
Глава канцелярии президента ЧР лоббировал интересы чешской компании в
Киргизии
Иностранцы задолжали чешским больницам миллионы