В грядущий четверг, согласно прогнозу синоптиков, в Чешской Республике будет пасмурно. Ожидается дождь, в некоторых регионах возможны сильные ливни. Температура воздуха днем от 18 до 22°С. Ветер западный, северо-западный 2-6 м/с.