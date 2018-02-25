Погода на 26 февраля

Согласно прогнозу синоптиков, понедельник в Чехии будет солнечным. Лишь в некоторых регионах возможно появление облачности.

Температура воздуха от -9 до -5°C. В горах до -15°C. Ветер северо-восточный 2-6 м/с, порывы до 15 м/с.