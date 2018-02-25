Погода на 26 февраля

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Согласно прогнозу синоптиков, понедельник в Чехии будет солнечным.
Лишь в некоторых регионах возможно появление облачности.
Температура воздуха от -9 до -5°C. В горах до -15°C. Ветер северо-восточный
2-6 м/с, порывы до 15 м/с.
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