Погода на 25 сентября 2017

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Во вторник, по прогнозу синоптиков, в Чехии будет пасмурно. Ожидается
дождь. В отдельных регионах грозы.
Температура воздуха днем от 15 до 19°C. На северо-востоке страны до 21°C.
Ветер восточный, юго-восточный 2-6 м/с.
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