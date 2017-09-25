Погода на 25 сентября 2017

Во вторник, по прогнозу синоптиков, в Чехии будет пасмурно. Ожидается дождь. В отдельных регионах грозы.

Температура воздуха днем от 15 до 19°C. На северо-востоке страны до 21°C. Ветер восточный, юго-восточный 2-6 м/с.