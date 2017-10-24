Погода на 25 октября

Тимур Кашапов
24-10-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В среду, 25 октября, в Чехии ожидается облачная погода, местами дожди. Ветер слабый юго-западный, западный 2-6 м/с. Температура воздуха ночью от 6 до 10 °C, днем – от 13 до 17 °C.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 