Погода на 25 октября

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В среду, 25 октября, в Чехии ожидается облачная погода, местами дожди.
Ветер слабый юго-западный, западный 2-6 м/с. Температура воздуха ночью от
6 до 10 °C, днем – от 13 до 17 °C.
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