Погода на 24 октября

Во вторник в Чехии, по прогнозу синоптиков, будет пасмурно. Утром туман, в течение дня дождь. Лишь на юге и юго-востоке страны возможно прояснение.

Температура воздуха днем от 10 до 14°C, слабый западный, северо-западный ветер 1 – 4 м/с, в Моравии и Силезии ветер северный 2-6 м/с.