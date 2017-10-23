Погода на 24 октября

Антон Каймаков
23-10-2017
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Во вторник в Чехии, по прогнозу синоптиков, будет пасмурно. Утром туман, в течение дня дождь. Лишь на юге и юго-востоке страны возможно прояснение.

Температура воздуха днем от 10 до 14°C, слабый западный, северо-западный ветер 1 – 4 м/с, в Моравии и Силезии ветер северный 2-6 м/с.

 
 
 
 
 
 
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