Погода на 24 октября

Во вторник в Чехии, по прогнозу синоптиков, будет пасмурно. Утром туман, в течение дня дождь. Лишь на юге и юго-востоке страны возможно прояснение.
Температура воздуха днем от 10 до 14°C, слабый западный, северо-западный ветер 1 – 4 м/с, в Моравии и Силезии ветер северный 2-6 м/с.
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