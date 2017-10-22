Погода на 23 октября

Антон Каймаков
22-10-2017
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По прогнозу синоптиков, в понедельник в Чехии будет пасмурно. Ожидаются осадки. В горах возможен дождь со снегом.

Температура воздуха днем от 8 до 12°C, в горных районах, расположенных выше 1000 м над уровнем моря, 4°C. Ветер северо-западный 3-7 м/с, в регионе Южной Моравии порывы ветра могут достигать 15 м/с.

 
 
 
 
 
 
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