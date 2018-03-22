Погода на 23 марта

Тимур Кашапов
22-03-2018
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В пятницу, 23 марта, в Чехии ожидается переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-западный, западный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -2 – -6 °C, днем температура воздуха составит от 4 до 8 °C.

 
 
 
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