Погода на 22 октября

Согласно прогнозам синоптиков в воскресенье в Чешской Республике будет пасмурно. На большей части территории государства ожидаются дожди. В западной части страны к вечеру постепенное рассеивание облачности.
Температура воздуха днем от 10 до 14°C, ветер западный 3 – 7 м/с.
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Пресс-секретарь президента Чехии прокомментировал высказывания премьер-министра Украины
Пражский Град на фоне Кремля