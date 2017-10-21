Погода на 22 октября

Антон Каймаков
21-10-2017
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Согласно прогнозам синоптиков в воскресенье в Чешской Республике будет пасмурно. На большей части территории государства ожидаются дожди. В западной части страны к вечеру постепенное рассеивание облачности.

Температура воздуха днем от 10 до 14°C, ветер западный 3 – 7 м/с.

 
 
 
 
 
 
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