Погода на 22 октября

Согласно прогнозам синоптиков в воскресенье в Чешской Республике будет пасмурно. На большей части территории государства ожидаются дожди. В западной части страны к вечеру постепенное рассеивание облачности.

Температура воздуха днем от 10 до 14°C, ветер западный 3 – 7 м/с.