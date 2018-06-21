Погода на 22 июня

В пятницу, 22 июня, в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь. Ветер северо-западный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 8-12 °C, днем температура воздуха составит от 14 до 18 °C, на юго-востоке страны до 21 °C.