Погода на 20 марта

Вещание на русском
Архив передач
Во вторник, 20 марта, в Чешской Республике ожидается облачная погода, на
западе страны возможен снег. Ветер северный, северо-западный 2-6 м/с.
Ночью столбик термометра опустится до -4 – -8 °C, днем температура
воздуха составит от 0 до 4 °C.
facebook
twitter
newsletter
youtube
instagram
rss
Олег Табаков: «Чехия отзывается в моей душе нежностью…»
Подорожание квартир в панельных домах
Инаугурационная речь, которая понравилась не всем
На Староместкой площади вновь идут старинные часы
Резиденция премьера – самая русская из пражских вилл
Гибель Яна Масарика – одно из роковых окон чешской истории
Инаугурация под колокольный звон и орудийные залпы
Крафтовое пиво – это звучит гордо