Погода на 20 марта

Тимур Кашапов
19-03-2018
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Во вторник, 20 марта, в Чешской Республике ожидается облачная погода, на западе страны возможен снег. Ветер северный, северо-западный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -4 – -8 °C, днем температура воздуха составит от 0 до 4 °C.

 
 
 
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