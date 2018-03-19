Погода на 20 марта

Во вторник, 20 марта, в Чешской Республике ожидается облачная погода, на западе страны возможен снег. Ветер северный, северо-западный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -4 – -8 °C, днем температура воздуха составит от 0 до 4 °C.