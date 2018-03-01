Погода на 2 марта

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В пятницу, 2 марта, в Чехии ожидается облачная погода. Ветер
юго-восточный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -8 – -13 °C,
днем температура воздуха составит от -7 до -3 °C.
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