Погода на 2 июля

Антон Каймаков
01-07-2018
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По прогнозу синоптиков, в Чехии в понедельник будет ясно и солнечно. Лишь на северо-востоке страны возможно появление облачности.

Температура воздуха в ночь на понедельник 4 – 8°C. Днем от 19 до 23°C. Слабый северный ветер 1-4 м/с.

 
 
 
 
 
 
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