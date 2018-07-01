Погода на 2 июля

По прогнозу синоптиков, в Чехии в понедельник будет ясно и солнечно. Лишь на северо-востоке страны возможно появление облачности.
Температура воздуха в ночь на понедельник 4 – 8°C. Днем от 19 до 23°C. Слабый северный ветер 1-4 м/с.
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Кабинет поддержал введение в Чехии полноценного брака для однополых пар
Южноевропейцев все чаще привлекает работа в Чехии
Невольничий рынок в центре Праги. Флешмоб Amnesty International