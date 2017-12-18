Погода на 19 декабря

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По прогнозам синоптиков, во вторник в Чехии будет облачно, в отдельных
регионах пасмурно, ожидается снегопад.
Температура воздуха ночью от -2 до -6°C, днем от -1 до +3°C.
Слабый северо-западный ветер 1-4 м/с.
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Цены на коттеджи растут как на дрожжах
Их цель – накормить, одеть, помочь
К Вифлеемскому огню устремляются не только верующие
Россия как тюрьма, текст, судьба
Браки гомосексуальных граждан на повестке дня Палаты депутатов
Цены на коттеджи растут как на дрожжах
Демонстрация против антииммиграционных партий
Новое правительство. Кто протянет дружественную руку?