Погода на 19 декабря

По прогнозам синоптиков, во вторник в Чехии будет облачно, в отдельных регионах пасмурно, ожидается снегопад.

Температура воздуха ночью от -2 до -6°C, днем от -1 до +3°C. Слабый северо-западный ветер 1-4 м/с.