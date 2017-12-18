Погода на 19 декабря

Антон Каймаков
18-12-2017
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По прогнозам синоптиков, во вторник в Чехии будет облачно, в отдельных регионах пасмурно, ожидается снегопад.

Температура воздуха ночью от -2 до -6°C, днем от -1 до +3°C. Слабый северо-западный ветер 1-4 м/с.

 
 
 
 
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