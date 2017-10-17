Погода на 18 октября

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В среду в Чехии, согласно прогнозу синоптиков, ожидается переменная
облачность. Утром возможен туман.
Температура воздуха днем около 17°C. Ветер переменный до 4 м/с.
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