Погода на 18 октября

Антон Каймаков
17-10-2017
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В среду в Чехии, согласно прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. Утром возможен туман.

Температура воздуха днем около 17°C. Ветер переменный до 4 м/с.

 
 
 
 
 
 
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