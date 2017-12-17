Погода на 18 декабря

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По прогнозам синоптиков, в понедельник в Чехии будет облачно.
Возможен небольшой снегопад.
Температура воздуха ночью от -1 до -5°C, днем от -2 до +2°C.
Ветер юго-западный 2-5 м/с. К вечеру ослабление ветра.
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Цены на коттеджи растут как на дрожжах
Их цель – накормить, одеть, помочь
К Вифлеемскому огню устремляются не только верующие
Россия как тюрьма, текст, судьба
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Цены на коттеджи растут как на дрожжах
Демонстрация против антииммиграционных партий
Новое правительство. Кто протянет дружественную руку?