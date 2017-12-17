Погода на 18 декабря

Антон Каймаков
17-12-2017
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По прогнозам синоптиков, в понедельник в Чехии будет облачно. Возможен небольшой снегопад.

Температура воздуха ночью от -1 до -5°C, днем от -2 до +2°C. Ветер юго-западный 2-5 м/с. К вечеру ослабление ветра.

 
 
 
 
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