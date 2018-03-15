Погода на 16 марта

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В пятницу, 16 марта, в Чехии ожидается облачная погода, на большей части
территории страны дожди. Ветер юго-восточный 2-6 м/с. Ночью столбик
термометра опустится до 1 – 5 °C, днем температура воздуха составит от 4
до 8 °C, на юге – до 11 °C.
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Чехия поможет миру бороться с пластиковой упаковкой – чумой XXI века
Инаугурационная речь, которая понравилась не всем
Чехия – родина даманов, маленьких слонов
Евгений Никулин в пражской тюрьме – между Москвой и Вашингтоном
40-летие полета Владимира Ремека. Космическая «бронза» и европейское
«золото» Чехословакии
Резиденция премьера – самая русская из пражских вилл
София Хотек – они умерли в один день, а потом началась война
Миграционный двигатель роста