Погода на 16 марта

В пятницу, 16 марта, в Чехии ожидается облачная погода, на большей части территории страны дожди. Ветер юго-восточный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 1 – 5 °C, днем температура воздуха составит от 4 до 8 °C, на юге – до 11 °C.