Погода на 15 июня

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В пятницу, 15 июня, в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь.
Ветер северный, северо-восточный 2-5 м/с. Ночью столбик термометра
опустится до 11-15 °C, днем температура воздуха составит от 22 до 26 °C.
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В Пражских курантах обнаружили неизвестные скульптуры и письмо из прошлого
PPF: король башен
За свободу Чехословакии в 1968 и украинских политзаключенных в 2018
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«Последний адрес» – мы обязаны помнить каждого
Нелегальный софтвер установлен у 32% чешских пользователей