Погода на 15 декабря

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В пятницу, 15 декабря, в Чехии ожидается облачная погода, местами осадки.
Ветер переменный 4-8 м/с с порывами до 15 м/с. Ночью столбик термометра
опустится до -1 - +3 °C, днем температура воздуха составит от 2 до 6 °C.
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