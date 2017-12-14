Погода на 15 декабря

Тимур Кашапов
14-12-2017
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В пятницу, 15 декабря, в Чехии ожидается облачная погода, местами осадки. Ветер переменный 4-8 м/с с порывами до 15 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -1 - +3 °C, днем температура воздуха составит от 2 до 6 °C.

 
 
 
 
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