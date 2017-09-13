Погода на 14 сентября

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По прогнозу синоптиков, четверг в Чехии будет облачным. К вечеру
пасмурно. Ожидается дождь.
Температура воздуха днем от 19 до 23°C, на северо-западе страны 16°C, на юге
Моравии до 25°C.
Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 15-20 м/с.
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