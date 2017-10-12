Погода на 13 октября

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В пятницу, 13 октября, в Чехии ожидается переменная облачность, ветер
западный, северо-западный 3-7 м/с. Температура воздуха ночью 6-10 °C, днем
от 14 до 18 °C.
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«Моравский день» за океаном
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Судьба бруталистского «Transgas» в руках министров
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