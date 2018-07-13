Погода на 13 июля

Антон Каймаков
13-07-2018
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По прогнозу синоптиков, суббота в Чехии будет облачной. Возможны осадки. К вечеру прояснение.

Температура воздуха днем от 23 до 27°C. Ветер северо-западный 2-6 м/с.

 
 
 
 
 
 
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