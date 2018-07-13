Погода на 13 июля

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По прогнозу синоптиков, суббота в Чехии будет облачной.
Возможны осадки. К вечеру прояснение.
Температура воздуха днем от 23 до 27°C. Ветер северо-западный 2-6 м/с.
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Чешский ключ к тайнам египетских иероглифов
6 июля: костер Яна Гуса, изменивший историю христианства
Александр Кацапов – русское фуэте чешского балета
Письмо чешских сенаторов Владимиру Путину с призывом освободить Олега Сенцова
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Архитектор Ева Иржична: Архитектура – это зеркало эпохи
На мельнице, где застыло время
На водных велосипедах пить запрещено