Погода на 13 июля

В пятницу, 13 июля, в Чехии ожидается облачная погода, на севере и северо-востоке страны возможен дождь. Ветер западный, северо-западный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 10-14 °C, днем температура воздуха составит от 23 до 27 °C.