Погода на 13 июля

Тимур Кашапов
12-07-2018
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В пятницу, 13 июля, в Чехии ожидается облачная погода, на севере и северо-востоке страны возможен дождь. Ветер западный, северо-западный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 10-14 °C, днем температура воздуха составит от 23 до 27 °C.

 
 
 
 
 
 
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