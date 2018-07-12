Погода на 13 июля

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В пятницу, 13 июля, в Чехии ожидается облачная погода, на севере и
северо-востоке страны возможен дождь. Ветер западный, северо-западный
2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 10-14 °C, днем температура
воздуха составит от 23 до 27 °C.
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Чешский ключ к тайнам египетских иероглифов
6 июля: костер Яна Гуса, изменивший историю христианства
Александр Кацапов – русское фуэте чешского балета
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Кирилл и Мефодий – апостолы алфавита
Архитектор Ева Иржична: Архитектура – это зеркало эпохи
На мельнице, где застыло время
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