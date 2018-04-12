Погода на 13 апреля

В пятницу, 13 апреля, в Чехии ожидается облачная погода, на большей части территории страны дожди. Ветер южный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 9-13 °C, днем температура воздуха составит от 16 до 20 °C.
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