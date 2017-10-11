Погода на 12 октября

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В четверг, 12 октября, в Чехии ожидается переменная облачность, на
севере и северо-востоке страны пройдут дожди. Температура воздуха днем
16 – 20 °C. Ветер умеренный, западный, 4-8 м/с, с порывами до 15 м/с.
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