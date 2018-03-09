Погода на 10 марта

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По прогнозу синоптиков, суббота в Чехии будет пасмурной. Возможен
дождь. К вечеру рассеивание облачности.
Температура воздуха ночью от +3 до – 1°C, днем от +9 до +13°C.
Ветер южный, юго-восточный 1 – 4 м/с.
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