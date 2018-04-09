Погода на 10 апреля

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Во вторник, 10 апреля, в Чехии ожидается переменная облачность, местами
дождь. Ветер южный, юго-восточный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра
опустится до 6 – 10 °C, днем температура воздуха составит от 17 до 21 °C.
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