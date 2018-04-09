Погода на 10 апреля

Во вторник, 10 апреля, в Чехии ожидается переменная облачность, местами дождь. Ветер южный, юго-восточный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 6 – 10 °C, днем температура воздуха составит от 17 до 21 °C.