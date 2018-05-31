Погода на 1 июня

В пятницу, 1 июня, в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь, местами грозы. Ветер юго-восточный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 14-18 °C, днем температура воздуха составит от 26 до 30 °C.