Погода на 1 июля

По прогнозу синоптиков, воскресенье в Чехии будет солнечным. Однако в некоторых районах страны, на севере и северо-востоке, возможно появление и сгущение облачности, что сулит слабые кратковременные дожди.

Температура воздуха днем от 18 до 22°C, на севере и северо-востоке страны около 17°C. Ветер северный, северо-восточный 2-6 м/с.