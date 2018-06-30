Погода на 1 июля

Антон Каймаков
30-06-2018
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По прогнозу синоптиков, воскресенье в Чехии будет солнечным. Однако в некоторых районах страны, на севере и северо-востоке, возможно появление и сгущение облачности, что сулит слабые кратковременные дожди.

Температура воздуха днем от 18 до 22°C, на севере и северо-востоке страны около 17°C. Ветер северный, северо-восточный 2-6 м/с.

 
 
 
 
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